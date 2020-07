India: Zoom aprirà un centro tecnologico a Bangalore (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, in visita in India per un evento aziendale, ha annunciato un investimento di un miliardo di dollari nella digitalizzazione delle piccole e medie imprese indiane, sottolineando la fondamentale importanza dell’alleanza tra l’India e gli Stati Uniti per determinare un “secolo indiano”. All’epoca la Commissione per la concorrenza dell’India (Cci) aveva appena aperto un’indagine su Amazon e sulla concorrente Flipkart per presunte violazioni alle norme sulla competizione, caso che è ancora pendente. All’inizio di giugno, infatti, Amazon ha confermato il suo interesse per il paese asiatico, se corrispondono al vero le indiscrezioni della stampa su una trattativa per l’acquisto di un pacchetto azionario di Bharti Airtel, multinazionale indiana dei servizi di telecomunicazioni, una transazione da due miliardi di dollari. (Inn)