Salute: assessore Lazio, dipendenze gioco azzardo vera emergenza sociale e sanitaria

- I dati dell'ultimo rapporto del Dep (Dipartimento di epidemiologia della Regione Lazio) "sono impietosi. È raddoppiato il numero di coloro che sono in cura presso i Serd per il gioco d'azzardo. In modo particolare preoccupa la presenza dei giovani e delle donne soprattutto attraverso le sale gioco Vlt o new slot machine". Lo dichiara, in una nota, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Questa è una vera e propria emergenza sanitaria e sociale - aggiunge - che rovina le famiglie. Trovo assurdo uno Stato che, da un lato fa del gioco cosiddetto 'legale' un'entrata di bilancio e dall'altra produce malati che devono poi essere curati dalle ludopatie addirittura aumentate nel tempo dell'emergenza Covid-19".(Com)