Hong Kong: Borrell, non ci limiteremo a guardare la Cina che impone leggi draconiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea non si limiterà a stare a guardare mentre la Cina tenta di ridurre le libertà di Hong Kong attraverso l'imposizione della "draconiana" Legge sulla sicurezza nazionale. Lo ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell, in occasione dell'adozione del 22mo rapporto annuale della Commissione europea all'Europarlamento sugli sviluppi politici ed economici nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong nel 2019. Il documento, ha osservato il capo della diplomazia Ue, prende in esame "le serie minacce all'autonomia, alla stabilità e alle libertà garantite di Hong Kong", problemi che sono "significativamente cresciuti" nel corso del 2020. "Stiamo lavorando a una risposta Ue coordinata ed esaustiva. E' nell'interesse del mondo intero che Hong Kong possa prosperare sia come parte della Cina che come unico e vibrante centro d'affari internazionale e crocevia di culture sulla base dell'alto grado di autonomia garantito dalla Legge fondamentale", ha dichiarato ancora Borrell.Nel rapporto vengono anche aggiornati i dati sulle relazioni commerciali tra Unione europea e Hong Kong. Nel 2019, l'Ue ha portato investimenti per oltre 136,2 miliardi di dollari nell'ex colonia britannica, con oltre 2.300 compagnie europee operanti in loco. L'Ue è stata nel complesso il secondo partner commerciale di Hong Kong dopo la Cina continentale, la seconda destinazione per le esportazioni e il terzo fornitore delle importazioni di Hong Kong. Le relazioni bilaterali hanno continuato a beneficiare in particolare di contatti personali nei settori della ricerca, della cooperazione accademica, della mobilità studentesca, della cultura e delle industrie creative. Sempre secondo il documento, le proteste della seconda metà dell'anno hanno tuttavia "esposto le profonde divisioni nella società" di Hong Kong, causando "significativi danni sociali ed economici". "L'Unione europea ha sempre affermato che qualsiasi tipo di violenza è inaccettabile e che l'azione delle autorità deve essere strettamente proporzionata", sottolineando che "il dialogo è l'unica strada perseguibile". "L'erosione del principio 'un paese, due sistemi' è proseguita per tutto il 2019", si legge ancora nel rapporto, che documenta "gli impedimenti imposti all'esercizio di alcune libertà fondamentali". (Beb)