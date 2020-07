Kosovo: ex ministro Esteri Hyseni nominato coordinatore per dialogo con Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Skender Hyseni è stato nominato come coordinatore statale del Kosovo per il dialogo con la Serbia. La nomina è stata ufficializzata dal primo ministro kosovaro Avdullah Hoti. Hyseni è un esponente del partito governativo Lega democratica del Kosovo (Ldk) ed è stato in passato ministro degli Esteri. Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha salutato con soddisfazione la nomina di Hyseni a coordinatore statale del dialogo evidenziando che si tratta di "un risultato del coordinamento inter-istituzionale". "Ho piena fiducia che l'esperienza di tre decenni da parte di Hyseni nel processo di libertà e formazione dello Stato sarà cruciale nella fase finale del dialogo per il reciproco riconoscimento tra Kosovo e Serbia", ha dichiarato Thaci sottolineando che l'ex ministro degli Esteri di Pristina "ha il mandato di negoziare l'accordo politico finale tra Kosovo e Serbia". Critiche sono arrivate invece dalla presidente del parlamento, Vjosa Osmani, secondo cui Hyseni non sarebbe un rappresentante politico in quanto non ha corso nelle ultime elezioni. (segue) (Kop)