© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Usa: Washington ordina chiusura consolato cinese a Houston, per Pechino "escalation senza precedenti" - Gli Stati Uniti hanno chiesto la sospensione di tutte le attività del consolato generale cinese a Houston, in Texas: si tratta di "un'escalation senza precedenti contro la Cina". Lo riferisce il ministero degli Esteri cinese attraverso il suo portavoce, Wang Wenbin. "È una provocazione politica unilaterale della parte statunitense che viola gravemente il diritto internazionale, le norme di base che regolano le relazioni internazionali e l'accordo consolare bilaterale tra Cina e Stati Uniti. La Cina condanna fermamente una mossa così oltraggiosa e ingiustificata che saboterà le relazioni Cina-Usa. Esortiamo gli Stati Uniti a ritirare immediatamente la loro decisione, altrimenti la Cina adotterà reazioni legittime e necessarie", ha detto il portavoce. "Gli Stati Uniti hanno chiesto alla Cina di chiudere il consolato generale a Houston in 72 ore. Questa è una mossa folle", ha scritto su Twitter il direttore del quotidiano cinese "Global Times", Hu Xijin. Per qualche tempo, prosegue il portavoce degli Esteri cinese, il governo degli Stati Uniti ha spostato la colpa sulla Cina con stigmatizzazioni e attacchi ingiustificati contro il sistema sociale cinese, infastidendo il personale diplomatico e consolare cinese negli Usa, intimidendo e interrogando gli studenti cinesi e confiscando i loro dispositivi elettronici personali, anche detenendoli senza causa. (segue) (Res)