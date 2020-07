© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Vietnam: 12mo Comitato direttivo, ministeri Esteri concordano una maggiore cooperazione - Si è tenuta ieri, 21 luglio, in videoconferenza la 12ma riunione del Comitato direttivo per la cooperazione bilaterale Cina-Vietnam. Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, ha copresieduto l'incontro con il vicepremier e ministro degli Esteri del Vietnam, Pham Binh Minh. Secondo quanto riferisce la stampa cinese, Wang ha sottolineato che il commercio tra i due paesi è aumentato di oltre il 18 per cento rispetto alla tendenza della prima metà di quest'anno, mostrando un margine di crescita enorme e vantaggi complementari per la cooperazione bilaterale. Parlando della questione del Mar Cinese Meridionale, Wang ha affermato che la politica cinese non è cambiata, ma che, a causa delle esigenze geostrategiche, gli Stati Uniti hanno alimentato le tensioni ovunque per suscitare attriti nella regione. "La Cina e il Vietnam dovrebbero tenere sotto controllo le loro divergenze attraverso il dialogo e la consultazione bilaterali in conformità con il consenso raggiunto dai principali leader delle due parti e dei paesi", ha sottolineato il ministro cinese. (segue) (Res)