- Corea del Nord: crollo commercio con la Cina taglia fonte di valuta estera - L’interscambio commerciale tra la Corea del Nord e la Cina è crollato di quasi il 70 per cento su base annua tra gennaio e maggio scorsi, a seguito della decisione di Pyongyang di chiudere i confini nazionali per scongiurare la propagazione del coronavirus sul territorio nazionale. Il crollo degli scambi con il suo principale partner commerciale ha però privato Pyongyang di una cruciale fonte di valuta estera. Il regime di Kim Jong-un ha sospeso l’accesso dei cittadini stranieri lo scorso gennaio, con ripercussioni immediate sul traffico ferroviario e aereo con Russia e Cina. La Corea del Nord dipende dalla Cina per il 90 per cento del suo commercio estero, e durante i primi cinque mesi dell’anno le importazioni da quel paese sono calate del 68 per cento a 295 milioni di dollari, secondo i dati forniti dalle autorità doganali cinesi. Le esportazioni nordcoreane verso la Cina sono crollate dell’81 per cento nello stesso periodo, a soli 18 milioni di dollari. (Res)