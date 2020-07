Energia: Falck Renewables sigla Ppa di dieci anni per il parco eolico di Brattmyrliden in Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Falck Renewables annuncia la firma di un Corporate Power Purchase Agreement Virtuale tra la sua controllata Brattmyrliden Vind AB - proprietaria di un parco eolico in costruzione in Svezia - e Ball Corporation, multinazionale leader nella fornitura di imballaggi in alluminio. Il contratto, che secondo un comunicato avrà la durata di dieci anni, riguarderà circa il 70 per cento dell'elettricità prodotta dal parco eolico. Il Ppa virtuale firmato oggi coprirà circa il 39 per cento del fabbisogno energetico degli impianti produttivi di imballaggi per bevande di Ball in Europa, Russia esclusa, a partire dal 2021. Nel 2019, Ball è stata tra le prime 10 aziende, negli Stati Uniti, per acquisto di energia rinnovabile e si è impegnata ad utilizzare il 100 per cento di energia pulita nei suoi stabilimenti europei di imballaggio per bevande. Il parco eolico di Brattmyrliden (74,1 MW), la cui entrata in esercizio è prevista per l'ultimo trimestre del 2020, si trova nel comune di Ornskoldsvik, Svezia. Si stima che, una volta in esercizio, l'impianto produrrà fino a 263,5 GWh di elettricità all'anno, equivalente alla quantità di energia necessaria a coprire il fabbisogno di circa 52.700 famiglie. (segue) (Com)