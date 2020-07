Energia: Falck Renewables sigla Ppa di dieci anni per il parco eolico di Brattmyrliden in Svezia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo soddisfatti di questo accordo con Ball Corporation e di poter contribuire, con la nostra energia pulita, al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità di una multinazionale che condivide con noi l'impegno per la decarbonizzazione. Questo Corporate Ppa rappresenta, inoltre, un importante risultato per la crescita di Falck Renewables in Scandinavia", ha commentato Toni Volpe, amministratore Delegato di Falck Renewables. Ron Lewis, presidente di Ball Beverage Packaging EMEA, ha commentato: "Questo PPA con Falck Renewables conferma il nostro impegno continuo per un futuro a basse emissioni di carbonio e ci aiuta sia a raggiungere i nostri Science Based Targets sul cambiamento climatico, recentemente approvati, sia a rispettare gli importanti obiettivi di sostenibilità dei nostri clienti". (Com)