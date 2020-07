Coronavirus: De Rosa (M5s) su Diasorin-San Matteo, gestione sanità lombarda inadeguata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo capogruppo del Movimento Cinque Stelle al Consiglio regionale lombardo Massimo De Rosa l'indagine della Procura di Pavia sull'accordo tra Diasorin e San Matteo per la ricerca sui test sierologici "è un atto dovuto vista la gravità dei fatti che denunciamo fin dall'inizio di questa vicenda". "Dopo il Consiglio di Stato, che ha rinviato al Miur ogni decisione, le indagini vanno avanti: molti aspetti evidentemente restano da chiarire, su di una situazione che ha creato gravi danni e ritardi nella mappatura e nella prevenzione del coronavirus sul territorio", osserva il pentastellato. "Comunque vada a finire - prosegue - riteniamo doveroso sia fatta chiarezza. Purtroppo dobbiamo constatare, ancora una volta, il fallimento del modello di gestione della giunta Fontana: ogni giorno i giornali riportano una notizia più imbarazzante di quella pubblicata il giorno prima, dov'erano gli organi di controllo di Regione Lombardia? Possibile che si debba sempre arrivare alle inchieste della magistratura? È evidente come la situazione sia del tutto sfuggita di mano: fra mascherine lasciate ad ammuffire nei magazzini, ospedali in Fiera costruiti e abbandonati perché inutili e donazioni non donazioni". "Tutte istantanee - conclude De Rosa - di un modello di gestione della sanità naufragato in tutta la propria inadeguatezza al cospetto dell'emergenza", (com)