Ue: Bernini (FI), riforme prova del nove, centrodestra unito

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte “vuol gestire in proprio le risorse del Recovery Fund, sul Mes le distanze nella maggioranza restano siderali e la prova del nove sulla tenuta del governo saranno le riforme”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. “Non è difficile immaginare che la fibrillazione politica sarà destinata ad aumentare – aggiunge -. Forza Italia è pronta a fare la sua parte insieme agli alleati del centrodestra, perché a differenza delle quattro sinistre al governo, anche se sui rapporti con l’Europa abbiamo sensibilità diverse, sulle riforme da attuare per far ripartire l’Italia, dal lavoro alla burocrazia alla giustizia, abbiamo le stesse e idee e gli stessi programmi”.(com)