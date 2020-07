Sicurezza: accordo carabinieri-Iccrea banca per educazione alla legalità e lotta a truffe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso la caserma “Giacomo Acqua” di piazza del Popolo, sede del comando legione carabinieri “Lazio”, il generale di brigata Marco Minicucci, comandante della Legione, e Giuseppe Maino, presidente di Iccrea banca, capogruppo del gruppo bancario cooperativo Iccrea, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa, di durata triennale, che disciplina l’attività di collaborazione tra l’Arma e l’Iccrea banca nell’ambito della Regione Lazio. "Il documento prevede la promozione di iniziative di carattere etico e sociale in favore dei dipendenti di Iccrea banca e delle Bcc aderenti al gruppo Iccrea operative all’interno della Regione Lazio e dei rispettivi familiari, volte ad accrescere l’educazione alla legalità e alla sicurezza, con particolare riguardo alla tutela ambientale e del patrimonio culturale, alla violenza di genere, alle truffe agli anziani e alle problematiche delle fasce giovanili, nonché all’attività di studio e di ricerca su tematiche di comune interesse", si legge in una nota dei firmatari del protocollo. (segue) (Com)