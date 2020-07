Sicurezza: accordo carabinieri-Iccrea banca per educazione alla legalità e lotta a truffe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In concreto l’Arma dei carabinieri, attraverso le sue articolazioni territoriali e quelle specializzate operanti nell’ambito della Regione e dipendenti dalla Legione Lazio, dal comando unità forestali, ambientali e agroalimentari carabinieri e dal comando carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale, attuerà, in collaborazione con il gruppo Iccrea, conferenze e incontri su argomenti di rilevanza sociale, per promuovere la diffusione della legalità, fornire informazioni utili e condividere un momento di riflessione sui comportamenti da adottare in situazioni di pericolo. Il protocollo, il primo sottoscritto tra le due realtà, come evidenziato dal comandante della Legione e dal presidente del gruppo Iccrea, ramificato in oltre 1.700 comuni italiani, nasce dall’impegno dell’Arma e dello stesso gruppo Iccrea di intensificare l’attività di informazione e di cultura della sicurezza in favore della collettività al fine di individuare standard comportamentali adeguati alle specifiche circostanze, nonché condividere linee-guida comuni atte a prevenire eventuali fenomeni delinquenziali. (segue) (Com)