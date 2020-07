Sicurezza: accordo carabinieri-Iccrea banca per educazione alla legalità e lotta a truffe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La firma del protocollo – ha detto in una nota il generale Marco Minicucci, comandante della Legione carabinieri Lazio – è l’ulteriore dimostrazione dell’efficacia delle intese interistituzionali a favore della collettività. E’ l’ennesima dimostrazione della capacità di Istituzioni con scopi diversi, ma sempre rivolte al cittadino, di fare squadra per accrescere la cultura della legalità e del rispetto". "Siamo orgogliosi di firmare questo protocollo di intesa, il primo siglato dall’Arma dei carabinieri con un’azienda privata – ha dichiarato Giuseppe Maino, presidente del gruppo bancario cooperativo Iccrea – un primato che per noi è motivo di orgoglio e stimolo per continuare a dare nuovi impulsi alle comunità locali, sensibilizzando sul fronte di temi così importanti come, ad esempio, la sicurezza e le truffe agli anziani. Il gruppo bancario cooperativo Iccrea e tutte le Bcc, fin dalla loro nascita, sono al fianco di ogni territorio e al servizio di chi ci vive e ci lavora, e iniziative come questa vanno a rinsaldare il nostro contributo a beneficio della collettività". (Com)