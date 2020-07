Ue: Sassoli, chiediamo di entrare nel merito su allineamento piani nazionali con politiche europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo non intende entrare nell'esame dei piani nazionali di ripresa, ma in quello dell'allineamento dei progetti dei singoli paesi con le politiche europee. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in conferenza stampa. "Siamo rispettosi delle competenze e siamo contenti che alla fine di una lunga discussione sul meccanismo da adottare il Consiglio europeo abbia rispettato le prerogative delle istituzioni comunitarie, e in particolare le competenze della Commissione che a un certo punto sembravano un po' svanire e invece sono state ripristinate", ha detto. "Per quanto riguarda l'esame, non abbiamo nessuna intenzione di entrare nei dettagli dell'esame dei piani nazionali, quelli spettano ad altre istituzioni, ma delle linee generali dell'allineamento fra i piani nazionali e le politiche europee. Qui il Parlamento deve essere ascoltato. Perché noi vogliamo scommettere sugli obiettivi del green deal, della resilienza, e quindi abbiamo questa vocazione: quella di rappresentare la voce dei cittadini per quanto riguarda l'allineamento (dei piani nazionali) per raggiungere quegli obiettivi. Qui la voce del Parlamento europeo è molto importante e credo che verrà ascoltata", ha aggiunto. (segue) (Beb)