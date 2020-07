Ue: Sassoli, chiediamo di entrare nel merito su allineamento piani nazionali con politiche europee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sassoli ha ribadito poi che il Parlamento europeo vuole "una associazione con atti delegati del Parlamento alla governance del processo democratico e comunitario del Recovery". Inoltre, "vogliamo che sulle risorse proprie ci sia rapidamente una proposta. Noi abbiamo già nominato i nostri relatori, penso che la Commissione europea debba cominciare a dialogare con loro per far arrivare al più presto la sua proposta al Parlamento. Noi siamo pronti già dal mese di settembre a valutarla", ha detto. Poi sulla questione del Quadro finanziario pluriennale (Qpf), "vogliamo entrare nel merito di alcuni tagli che vengono proposti e che dal nostro punto di vista devono essere corretti". "Sul Qfp - ha sottolineato - siamo autorità di bilancio, abbiamo l'ultima parole, e quindi ci auguriamo che questo processo possa consentire di superare le nostre obiezioni soprattutto a tagli che non consentirebbero di raggiungere gli obiettivi che l'Ue" si è data, come il green deal, la resilienza e il tema dell'immigrazione e dell'asilo. (Beb)