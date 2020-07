Ricerca: Milano-Bicocca e Acquario di Genova insieme per la salvaguardia delle Maldive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi l'Acquario di Genova e l'Università di Milano-Bicocca sono partner scientifici per la salvaguardia delle scogliere coralline con particolare riferimento al reef delle isole Maldive. Le due eccellenze italiane hanno stipulato un accordo per sviluppare iniziative congiunte di ricerca, conservazione e formazione dei reciproci staff di ricercatori e biologi per la salvaguardia delle scogliere coralline. L'accordo prevede la messa a punto di nuove tecniche di "coral restoration", il restauro delle scogliere coralline, monitoraggi dello stato di salute dei coralli e loro riproduzione in ambiente controllato. L'iniziativa rientra in una più ampia collaborazione tra Costa Edutainment e l'Ateneo milanese che ha già visto realizzarsi negli ultimi due anni diversi progetti di divulgazione, ricerca e formazione legati ad altre specie marine, quali le meduse. Il nuovo accordo, della durata di quattro anni, è stato firmato oggi dal Presidente e Amministratore Delegato di Costa Edutainment, Giuseppe Costa, e la rettrice dell'Università di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni. Nella stessa occasione, è stata inaugurata presso l'Acquario la sede genovese del MaRHE Center, il Centro di Ricerca e Alta Formazione che l'Ateneo Bicocca ha alle Maldive. L'Acquario di Genova dedica al nuovo centro uno spazio di 45 mq che ospita 2 sistemi di vasche per un totale di 10.000 litri con 60 specie di coralli tutti riprodotti presso lo stesso Acquario dallo staff della struttura. Il nuovo spazio si trova al di fuori del normale percorso espositivo negli spazi tecnici riservati alle vasche curatoriali e ai progetti di riproduzione e ricerca scientifica dell'Acquario e sarà visitabile dal pubblico all'interno di alcuni speciali percorsi guidati. (segue) (Com)