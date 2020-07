Ricerca: Milano-Bicocca e Acquario di Genova insieme per la salvaguardia delle Maldive (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto fieri di poter unire due eccellenze italiane – afferma Giuseppe Costa, Presidente e Amministratore Delegato di Costa Edutainment – per un obiettivo comune di tutela e conservazione di uno degli ambienti acquatici più ricchi di biodiversità al mondo e purtroppo più fortemente minacciati. La ricerca scientifica, in cui siamo da sempre impegnati, è un'attività fondamentale non solo per poter contribuire a una gestione più sostenibile della natura ma anche per fornire le basi di un'efficace azione divulgativa". "Sono orgogliosa che l'Università di Milano-Bicocca abbia stretto questa importante nuova alleanza con l'Acquario di Genova - spiega la Rettrice Giovanna Iannantuoni - le risorse e le strutture in condivisione consentiranno agli scienziati di abbreviare i tempi delle loro ricerche e di avviare progetti congiunti per la salvaguardia del patrimonio marino e dell'ambiente. Questi spazi potranno anche essere il luogo ove i nostri studenti del Corso di Laurea Magistrale in Marine Sciences, attivato in collaborazione con la Maldives National University, potranno svolgere tesi di ricerca su tematiche marine. Lo spirito di questo accordo si ispira a quanto già avviene per il MaRHE Center, il nostro centro di ricerca "open source" alle Maldive, dove accogliamo da tutto il mondo chi vuole fare ricerca di alto livello internazionale". All'inaugurazione del nuovo spazio hanno partecipato, inoltre, il direttore del MaRHE Center delle Maldive e Professore di Ecologia del Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università di Milano-Bicocca, Paolo Galli, e la Curatrice del Settore Tropicale dell'Acquario di Genova, Silvia Lavorano. "La ricerca scientifica in ambiente controllato – afferma Silvia Lavorano Curatrice del settore tropicale dell'Acquario di Genova - è da sempre importantissima per contribuire a sviluppare protocolli di gestione da applicare alla natura. È attraverso le conoscenze che si possono sviluppare in luoghi come l'Acquario di Genova che possiamo agire in maniera sostenibile per la tutela dell'ambiente naturale". "Gli ecosistemi maldiviani sono estremamente fragili - afferma Paolo Galli Direttore del MaRHE Center e delegato della Rettrice per EXPO2020 DUBAI - è importante che tutti gli enti di ricerca si alleino al fine di dare risposte concrete prima che sia troppo tardi. Per noi sarà come avere a portata di mano una porzione di Maldive in cui poter concentrare gli sforzi anche sui temi della sostenibilità, della biodiversità e dei cambiamenti climatici". (Com)