Polonia: fonti stampa, Trzaskowski chiede ufficialmente ripetizione ballottaggio presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato elettorale di Rafal Trzaskowski, candidato uscito sconfitto dal secondo turno delle elezioni presidenziali polacche del 12 luglio, ha chiesto alla Corte suprema la ripetizione del ballottaggio. Lo rende noto il portale di informazione "Onet.pl", che ha ottenuto i documenti relativi a una delle impugnazioni depositate in Corte suprema. Il comitato accusa la televisione pubblica polacca di aver "preparato e finanziato mediante fondi pubblici materiale elettorale a favore di Andrzej Duda", il presidente polacco riconfermato al ballottaggio. Trzaskowski accusa anche il governo di essersi schierato e di essersi unito alla campagna di Duda. Tra le accuse incluse nel documento si parla anche della distruzione e della manomissione di schede elettorali. La mossa del comitato elettorale di Trzaskowski smentisce quanto dichiarato all'indomani del ballottaggio dal capo del comitato, Cezary Tomczyk, ovvero che le impugnazioni non avrebbero messo in discussione l'esito elettorale. (segue) (Vap)