- Il ballottaggio dello scorso 12 luglio si è concluso con la riconferma di Andrzej Duda a capo dello Stato. Duda ha vinto con il 51,03 per cento dei voti. Il suo avversario, il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, ha ottenuto il 48,97 per cento. L'affluenza è stata pari al 68,18 per cento. In totale Duda ha conquistato 10.440.648 voti, mentre Trzaskowski ne ha ottenuti 10.018.263. (Vap)