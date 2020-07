Sanità: Ciacciarelli (Lega), carenza anestesisti in strutture ospedaliere di Cassino e Sora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni chirurgiche, presso le strutture ospedaliere di Cassino e Sora, sono state sospese, per la mancanza di anestesisti, comportando la sospensione della chirurgia ordinaria o programmata. Lo riferisce in una nota il consigliere della Lega alla Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli. "La situazione generale, in entrambe le strutture ospedaliere, è estremamente seria - prosegue Ciacciarelli - e pone l'assistenza sanitaria sul territorio, ben al di sotto dei livelli minimi di efficienza ed efficacia delle cure e della appropriatezza delle prestazioni sanitarie. Oggi ho incontrato l'assessore regionale alla Sanità D'Amato per sollecitare un intervento urgente da parte della giunta regionale; ho riscontrato una grande disponibilità; mi ha garantito la sua presenza nei due nosocomi per verificare la situazione, e mi ha garantito che risolverà la problematica con delle unità provvisorie, in attesa del concorso. Monitorerò la situazione - conclude - passo dopo passo". (Com)