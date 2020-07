Welfare: Cgil su quota 100, si spenderanno 7 miliardi in meno del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalle misure previdenziali contenute nel decreto 4/2019, compresa 'Quota 100', nel triennio 2019-2021 verranno spesi quasi sette miliardi di euro in meno rispetto a quelli inizialmente previsti. Nonostante in tanti, in Italia e in Europa, continuino ad agitare questo problema, i risultati e le previsioni che ragionevolmente si posso fare attestano altro". È quanto dichiara il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli, che cita l'analisi elaborata dall'Osservatorio sulla Previdenza della Fondazione di Vittorio e dalla Confederazione, che "dimostra che il costo delle misure previste lo scorso anno per 'Quota 100', blocco adeguamento speranza di vita e proroga Opzione donna, era assolutamente sovrastimato, e verrà coinvolta una platea decisamente inferiore a quella preventivata". (segue) (Com)