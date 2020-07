Welfare: Cgil su quota 100, si spenderanno 7 miliardi in meno del previsto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo – afferma Ghiselli – si continua strumentalmente ad attaccare il nostro sistema previdenziale, denunciando la sua presunta insostenibilità, con l'obiettivo di ottenere ulteriori interventi restrittivi. La verità è che il nostro sistema è sostenibile finanziariamente, ora e in prospettiva, come certificato anche dalla Corte dei Conti, ed il regime pensionistico italiano, con i 67 anni di età per poter accedere alla pensione di vecchiaia, attualmente è il più restrittivo in Europa". "Visto che le risorse previste per 'Quota 100' saranno utilizzate solo in parte – aggiunge il segretario confederale – vi sono ancor di più le condizioni per intervenire nell'attuale sistema, che riteniamo iniquo e insostenibile socialmente, prevedendo una flessibilità in uscita a partire dai 62 anni, interventi a favore delle donne, dei lavoratori precoci, dei lavoratori gravosi o usuranti, degli esodati. E per introdurre una pensione contributiva di garanzia per i lavori poveri o discontinui e per i più giovani". "Tutte proposte – conclude Ghiselli – contenute nella Piattaforma che il sindacato unitariamente ha già presentato al Governo. Ci auguriamo che il confronto, la cui riapertura è prevista per il prossimo 28 luglio, possa dare dei risultati concreti e immediati". (Com)