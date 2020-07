Mafia: Morra, Dia organismo centrale e fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia, afferma: "oggi con la deputata Stefania Ascari e l'eurodeputata Sabrina Pignedoli abbiamo visitato la Direzione Investigativa Antimafia (Dia) accolti dal vicecapo della Poliza prefetto Vittorio Rizzi e dal direttore, generale di divisione Giuseppe Governale. L'incontro ci ha permesso di conoscere ancora più in profondità la complessità del lavoro che quotidianamente svolge l'organismo interforze preposto al contrasto della criminalità organizzata. Da pochi giorni è stata resa pubblica la relazione semestrale, secondo semestre 2019, che è un punto di riferimento per comprendere le dinamiche sia mafiose che di contrasto messe in campo. Una relazione ormai consolidata come strumento fondamentale di analisi e studio - sottolinea -. Particolare attenzione, durante l'incontro, è stato il focus sulle indagini preventive ed il sequestro -con relativa confisca- dei beni che nell'ultimo triennio ammonta a circa sei miliardi di euro. Sono fermamente convinto che la DIA sia un presidio fondamentale per il Paese e che dovrà sempre di più essere impiegato per arginare e reprimere l'avanzata dei sodalizi mafiosi". (Com)