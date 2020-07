Ue: Misiani, Recovery fund grande occasione ma non è manna dal cielo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery fund rappresenta un intervento di cruciale importanza per la ripartenza se sapremo cogliere questa occasione, ma non è la manna dal cielo: dobbiamo rimanere con i piedi per terra ed evitare di generare aspettative sovradimensionate. Lo ha dichiarato il viceministro dell’Economia Antonio Misiani, intervenuto oggi al webinar “Infrastrutture energetiche per la ripresa dell’Italia e per lo sviluppo del Mediterraneo”. Si tratta, ha aggiunto, di soldi da concentrare in “obiettivi strategici in grado di rimettere l’Italia in carreggiata” e in “progetti concreti”. (Ems)