- Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu si trova in visita in Guinea equatoriale per l'inaugurazione della nuova ambasciata a Malabo, prevista per oggi. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Anadolu". Dopo l'inaugurazione della nuova sede diplomatica, come afferma il ministero degli Esteri di Ankara in una nota, Cavusoglu terrà una conferenza stampa congiunta con l'omologo Simeon Oyono Esono Angue. (Tua)