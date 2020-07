Abruzzo: assessore Liris domani in conferenza stampa su Atri Cup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani, 23 luglio, alle ore 11.30, nella sala Celestino di Palazzo Silone, a L'Aquila, una conferenza stampa dell'assessore allo sport Guido Quintino Liris. Sarà l'occasione - si legge in una nota - per la presentazione della manifestazione sportiva "Atri Cup". Oltre a Liris saranno presenti il sindaco di Atri, Piergiorgio Ferretti, l'assessore allo sport del Comune di Atri, Pierfrancesco Macera e il presidente dell'associazione Abruzzo Ontario, Antonio Di Musciano. La manifestazione arrivata alla 34esima edizione, si svolgerà ad Atri dal 24 luglio fino a dicembre, promuove una serie di eventi sportivi per atleti ipo-dotati e diversamente abili, sempre più prestigiosi a livello nazionale e internazionale. (Com)