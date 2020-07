Ue: Conte, serve un'Unione politica rafforzata per preservare il mercato unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una Unione europea più politica è il solo modo per preservare il mercato unico e l’Unione monetaria. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Aula al Senato durante la sua informativa sugli esiti del Consiglio europeo straordinario. Secondo Conte, “l’Unione più politica” emersa al Consiglio europeo è “più coerente con il disegno originario dei padri fondatori”. Per il presidente del Consiglio, l’Unione politica è “l’unica possibilità per preservare il mercato unico e l’unione monetaria”.(Res)