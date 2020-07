Coronavirus: Bers ha investito 5,1 miliardi di euro per sostenere economie più colpite dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha investito una somma record di 5,1 miliardi di euro nei primi sei mesi dell'anno per sostenere le economie colpite dall’emergenza del coronavirus. E’ quanto riferito questa mattina dalla stessa Bers, secondo cui il contraccolpo della pandemia è stato "grave" per le 38 economie in cui la Bers investe direttamente, ovvero paesi che vanno dall'Estonia all'Egitto e dal Marocco alla Mongolia, in cui si prevede una contrazione media del 3,5 per cento per l’anno corrente. Gli investimenti sono aumentati di oltre un terzo rispetto alla prima metà del 2019, mentre quasi 2 miliardi di euro sono stati destinati al finanziamento delle transazioni commerciali nel primo semestre dell'anno, ha riferito la banca. La Turchia ha ricevuto quasi un miliardo di euro o un quinto degli investimenti totali nella prima metà del 2020, mentre l'Egitto è stato il secondo principale beneficiario con 459 milioni di euro. (Rel)