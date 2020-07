Ue: Sassoli, su stato di diritto non abbassare livello attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo intende riproporre la questione dello stato di diritto perché devono essere precisati gli strumenti per evitare un abbassamento del livello di attenzione sui valori comuni. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in conferenza stampa. "Vogliamo riproporre la questione" dello stato di diritto. "Abbiamo capito che il tema è condiviso, ma gli strumenti devono essere precisati. Nelle conclusioni del Consiglio europeo ci sono indicazioni, ma non vere linee di intervento. Quindi, questo tema resta un po' sullo sfondo di una discussione a cui il Parlamento tiene molto", ha detto. "Ci fa piacere che il tema sia stato riproposto al Consiglio, ma oggi dobbiamo trovare la misura dell'intervento per non sostenere un abbassamento del livello di attenzione sui nostri valori comuni", ha aggiunto Sassoli. "Il Parlamento europeo a grandissima maggioranza vuole essere protagonista nell'individuazione di interventi concreti", ha sottolineato. (Beb)