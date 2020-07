Assicurazioni: Franco (Ivass-Bankitalia), settore contribuisca a creare Paese più dinamico e rilanciare economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore assicurativo deve contribuire soprattutto a creare un Paese che sia più dinamico nei prossimi anni, a rilanciare l’economia e a sostenere famiglie ed imprese nel mondo post-Covid. Lo ha sottolineato il presidente dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) e direttore generale della Banca d’Italia, Daniele Franco, intervenendo al convegno virtuale "Le compagnie di assicurazione alla prova di Covid-19", organizzato da Itinerari previdenziali. "Il settore assicurativo", ha continuato Franco, "è cruciale anche per offrire a famiglie ed imprese un sistema di protezioni e coperture ampio. Per fare questo - ha spiegato -, sono necessari una maggiore cooperazione tra settore pubblico e privato, va sfruttato appieno l’utilizzo delle nuove tecnologie, va coltivato lo sforzo di sviluppare la cultura assicurativa tra i cittadini: sono questi i temi su cui Ivass è disposto a confrontarsi con l’industria. Il mondo assicurativo sarà chiamato probabilmente più fortemente ad affiancare le politiche sociali pubbliche: in Italia - ha evidenziato sempre Franco - i margini per il settore assicurativo sono ancora piuttosto ampi". (segue) (Rin)