Fisco: Mulè (FI), bene Ruffini, governo apra a riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggere questa mattina l'intervista a Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate che fa sua la proposta di Forza Italia già presentata la settimana scorsa di semplificare gli adempimenti Irpef e Iva passando da un prelievo sugli incassi presunti a un prelievo sugli incassi effettivi fa ben sperare. Non ci interessa apporre bandierine al solito monito del 'noi ve l'avevamo detto', l'importante è che il governo apra realmente a una riforma del fisco che sia equa e giusta per lavoratori e cittadini, stremati da scadenze fiscali irragionevoli. Speriamo che nel giro di poco tempo si passi dalle parole ai fatti: se l'obiettivo è meno tasse e meno burocrazia Forza Italia c'è sempre". Lo afferma, in una nota, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. (Com)