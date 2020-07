Aerospazio: ministro Esteri ungherese in Francia, Budapest attore chiave nell'industria del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria ha guadagnato sufficiente esperienza negli ultimi anni per diventare un attore cruciale nell'industria aerospaziale. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, in visita alla sede dell'agenzia spaziale francese a Tolosa. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Mti", il ministro magiaro ha dichiarato che ci sono alcune compagnie ungheresi impegnate in progetti tecnologici e di sviluppo internazionali. La Francia, ha ricordato Szijjarto, è un Paese leader nel settore spaziale e il suo Centro nazionale di studi spaziali (Cnes) è l'agenzia più importante al mondo dopo la Nasa. Il capo della diplomazia di Budapest ha affermato che l'Ungheria ha firmato un accordo di cooperazione con il Cnes per condurre in comune progetti di ricerca e non solo. Parte dell'accordo prevede che esperti ungheresi possano partecipare ai progetti eseguiti dal Cnes. (segue) (Vap)