Aerospazio: ministro Esteri ungherese in Francia, Budapest attore chiave nell'industria del settore (2)

- Szijjarto ha definito "un grande successo" per l'Ungheria il fatto che le maggiori compagnie francesi produttrici di satelliti abbiano voluto coinvolgere società ungheresi nella progettazione delle attrezzature interne e de materiali di isolamento dei loro satelliti. "E' un grande riconoscimento e dimostra che non è per caso che abbiamo voluto fare dell'industria spaziale una delle nostre priorità per assicurare la futura competitività economica dell'Ungheria", ha proseguito Szijjarto. Budapest vorrebbe anche mandare un proprio astronauta sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) entro il 2025. (Vap)