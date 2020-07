Camera: oggi audizioni su violenza, discriminazione e identità di genere in commissione Affari sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, 22 luglio, alle ore 13.00, la commissione Affari sociali, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del testo unificato C. 107 Boldrini e abb., recante "Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere", svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: Francesco Fabbrocino, sociologo e psicoterapeuta, Direttore del consultorio "La dimora" di Perugia (unico presente in seduta); Cristina Carturan, già membro del Comitato regionale per la Bioetica della Regione Veneto; Massimo Gandolfini, presidente dell'Associazione Family Day; Giovanni Serpelloni, già capo del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sullo stesso argomento dalle ore 19.30, presso la Sala del Mappamondo, svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: Emmanuele Di Leo, presidente di Steadfast Onlus Associazione Scienza & Vita; Filippo Maria Boscia, presidente nazionale dell'Associazione medici cattolici italiani (Amci); Maria Alessandra Donà, membro della Comunità Giovanni XXIII Veneto; Carlo Dionedi, responsabile Area politica dell'Associazione nazionale famiglie numerose. Lo comunica l'ufficio stampa di palazzo Montecitorio. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(Com)