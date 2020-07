Diga rinascita: Etiopia, raggiunto livello di riempimento per il primo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello di riempimento della Grande diga della rinascita etiope (Gerd) corrispondente al primo anno è stato raggiunto. Lo ha affermato l'ufficio del primo ministro Abiy Ahmed. “L'attuale situazione delle piogge e del deflusso nella regione ha contribuito a riempire la diga”, ha affermato l'ufficio in una dichiarazione rilasciata dopo l'incontro convocato dal capo di Stato sudafricano e presidente di turno dell'Unione africana, Cyril Ramaphosa. La riunione, che si è svolta a livello di capi di Stato e di governo, si è conclusa con tutte le parti che hanno raggiunto un'intesa comune che apre la strada a un accordo “rivoluzionario”, si legge nella nota. I tre paesi – Etiopia, Egitto e Sudan – hanno quindi concordato di tenere ulteriori discussioni tecniche sul riempimento della diga nell’ambito del processo guidato dall'Unione africana per raggiungere un accordo globale. Nel corso della riunione, prosegue la dichiarazione, il premier Ahmed ha ribadito il suo impegno per una negoziazione “equilibrata e vantaggiosa” per tutte le parti e ha elogiato il processo guidato dall'Ua per sostenere i tre paesi nell’affrontare le divergenze e raggiungere un accordo. (segue) (Res)