Serbia: 721 medici sottoscrivono lettera aperta per "una nuova Unità di crisi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 721 i medici che fino ad ora in Serbia hanno sottoscritto una lettera aperta per chiedere la rimozione dell'attuale Unità di crisi governativa contro il Covid-19 e la nomina di nuovi esperti. Lo riferisce oggi il sito del quotidiano "Danas", ricordando che solo ieri erano 350 i firmatari della lettera indirizzata al governo per denunciare la situazione "catastrofica" delle strutture ospedaliere. I medici, riuniti nell'iniziativa informale Uniti contro il Covid, chiedono anche che siano svolte delle indagini sulle voci diffuse nelle scorse settimane circa un eventuale occultamento dei dati reali del contagio e delle vittime. I firmatari fanno inoltre appello affinché "l'intimidazione e la politicizzazione che violano la dignità personale degli operatori sanitari siano fermate". I medici ricordano infine il giuramento prestato e sottolineano che è obbligo morale e professionale denunciare "la gravità della situazione" in cui il personale sanitario si trova. "La nostra reazione umana e professionale alla realtà che gli operatori sanitari affrontano ogni giorno nel loro lavoro ha portato a questa iniziativa", concludono i firmatari. (segue) (Seb)