Serbia: 721 medici sottoscrivono lettera aperta per "una nuova Unità di crisi" (5)

- L'annuncio fatto dal presidente serbo Aleksandar Vucic, lo scorso 7 luglio, ha fatto scatenare una serie di proteste che hanno portato anche a scontri fra polizia e manifestanti. Nella notte tra il 7 e l'8 luglio la popolazione è scesa in strada per protesta a Belgrado e in altre città del paese. Nella giornata successiva l'Unità di crisi ha deciso di rinunciare alla misura del coprifuoco optando per altre misure restrittive a Belgrado, come il divieto di assembramento per più di 10 persone e il divieto oltre le 21 di riunirsi in locali e altri luoghi al chiuso fino alle 6 del mattino. I cittadini che hanno avviato le proteste il 7 luglio, intervistati da alcune emittenti locali, hanno accusato le autorità di aver allentato le misure a maggio per consentire la convocazione di elezioni parlamentari, tenute poi il 21 giugno, e di avere permesso in questo modo un aumento esponenziale dei contagi. (Seb)