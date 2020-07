Scuola: nasce Newco del Campidoglio, svolgerà attività oggi in capo a Roma Multiservizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma arriva Newco, una società per azioni mista, pubblico-privato, al 51 per cento del Campidoglio che si occuperà esclusivamente del servizio scolastico integrato per asili nido, scuole dell'infanzia, sezioni ponte e scuole d'arte e mestieri nonché dell'assistenza al trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado e per studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado. Tutte attività oggi svolte dalla società partecipata di secondo livello Roma Multiservizi, di cui Ama detiene il 51 per cento del capitale. L'avviso pubblico, per la ricerca di un presidente e di due componenti del consiglio d'amministrazione, è stato pubblicato dal gabinetto del sindaco di Roma il 20 luglio ed è possibile candidarsi fino al 31 luglio. La scelta finale, come previsto dalle norme vigenti per questo genere di nomine, spetterà comunque a Virginia Raggi, sindaco di Roma, che potrà scegliere anche al di fuori delle manifestazioni d'interesse. Il consiglio d'amministrazione sarà composto da cinque persone, di cui tre scelte dal socio di maggioranza, Roma Capitale. (Rer)