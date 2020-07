Messico: coronavirus, superata la quota di 40 mila morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico ha superato martedì la quota di 40 mila morti riconducibili alla Covid-19, confermandosi il quarto paese al mondo per numero di decessi, dopo Stati Uniti, Brasile e Regno Unito. Con 915 nuovi morti, il numero complessivo di decessi è salito a 40.400, con 365.255 casi positivi al novo coronavirus, 6.859 più del giorno precedente. Dall'inizio della crisi, ha ricordato il direttore del dipartimento di Epidemologia del ministero della Salute, José Luis Alomia, sono guariti 227.165 pazienti. Su tutto li territorio nazionale, il numero di posti letto occupati è pari a 14.225, su un totale di 30.382 disponibili, con un tasso pari al 46 per cento. I ricoveri con ventilatori assistiti, per pazienti in condizioni critiche, sono 10.211, di cui 3.812 occupati. (segue) (Mec)