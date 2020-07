Credito: Ruocco (M5s), bene circolari Assopopolari e Federcasse per recepire osservazioni commissione Banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, Carla Ruocco, dichiara che “a seguito del recepimento delle nostre osservazioni da parte di Abi attraverso la circolare del 16 luglio, sono molto felice di apprendere che anche Assopopolari e Federcasse hanno emesso una analoga circolare in cui sono state recepite le nostre osservazioni, a seguito degli incontri svoltisi tra la Presidenza della Commissione e i rappresentanti delle due associazioni". "Tali circolari - aggiunge - così come quella di Abi, chiariscono e risolvono alcuni profili di criticità riscontrati nell'operatività di alcuni istituti bancari. Nello specifico - prosegue la nota - si chiarisce definitivamente che la garanzia pubblica, in sostanza, sostituisce le garanzie normalmente richieste dalle banche per ottenere un finanziamento. Pertanto, eventuali garanzie di tipo personale e/o di tipo reale possono essere richieste esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia pubblica". Ruocco aggiunge poi: "Le predette circolari informano altresì che la Commissione sta implementando un canale di comunicazione diretta con cittadini, imprese e professionisti per raccogliere segnalazioni su possibili problematiche attinenti alle relazioni con banche e altri intermediari finanziari. Questi risultati sono il frutto del dialogo e del confronto tra la Commissione e le Associazioni degli intermediari, che ritengo siano fondamentali per risolvere i problemi dei cittadini, arrivando così a raggiungere gli obiettivi ambiziosi che ci siamo prefissati con la recente approvazione del programma di attività della Commissione d'inchiesta (luglio 2020 - marzo 2023)", conclude la presidente della commissione Banche. (Com)