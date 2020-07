Napoli: contrasto a parcheggiatori abusivi e a sversamento illecito di rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia municipale di Napoli negli ultimi giorni ha disposto particolari servizi di controllo per contrastare il fenomeno dell'attività di parcheggiatore abusivo e dello sversamento illecito dei rifiuti. Le attività di controllo hanno prodotto la verbalizzazione di 109 soggetti abusivi, riscontrando la recidiva per 18 di essi che, svolgendo abitualmente tale illecita attività sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria, rischiando, ai sensi di legge, una condanna alla pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. Le attività di polizia giudiziaria, connesse ai controlli eseguiti, si stanno concentrando anche sulle verifiche tese ad accertare l'eventuale percezione illecita del "Reddito di cittadinanza" e di altre misure di sostegno sociale da parte dei soggetti abitualmente dediti all'attività di parcheggiatore abusivo. Nelle attività messe in campo per il contrasto allo sversamento illecito dei rifiuti gli agenti della Municipale hanno elevato 103 verbali per la mancata osservanza di norme e regolamenti nel conferimento dei rifiuti.(Ren)