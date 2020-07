© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto a Bruxelles sul Recovery fund "è una grandissima vittoria del presidente del Consiglio che ha dimostrato serietà e concretezza. Per noi le priorità sono investimento sulla digitalizzazione, il supporto per lo sviluppo sostenibile e i giovani che sono la priorità". Lo ha detto il viceministro per lo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, ad "Agorà Estate" su Rai3. (Rin)