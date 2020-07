Roma: Ciacciarelli (Lega) dona mascherine al personale del carcere di Rebibbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia visita nelle carceri del Lazio fa tappa oggi a Rebibbia, dove ho donato mascherine al personale civile e della polizia penitenziaria". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Ringrazio la direttrice Santoro per la disponibilità e per avermi esposto le problematiche che vivono ogni giorno. Si tratta di strutture sotto organico, dimenticate dalle istituzioni. La Polizia penitenziaria e il personale civile delle carceri hanno lavorato in continuazione in questo momento di grande difficoltà, dovuto al Covid-19, per garantire la sicurezza e la salute dei detenuti. Non dimentichiamo anche l'emergenza dovuta ai disordini che sono avvenuti nelle carceri un mese fa. Anche in quella occasione hanno mostrato abnegazione e senso di responsabilità garantendo il servizio e l'ordine nei presidi di appartenenza. A loro un tributo da parte della Lega, un partito che sarà sempre dalla parte degli uomini in divisa. Come consigliere regionale mi farò portavoce delle loro istanze nelle sedi opportune", ha concluso Ciacciarelli.(Com)