Ostia: controlli alla movida, un arresto e 6 denunce

- Controlli alla movida di Ostia da parte dei carabinieri. Nelle ultime ore, anche con la collaborazione del Nucleo carabinieri antisofisticazione e sanità e del Gruppo carabinieri ispettorato del lavoro, sono stati controllati esercizi pubblici e stabilimenti balneari. Nel corso delle operazioni, una persona è stata arrestata, 6 sono state denunciate, e sono stati sanzionati diversi esercizi commerciali. I Carabinieri sono intervenuti in uno stabilimento balneare di Ostia, dove era stata segnalata una rissa. Sul posto i militari hanno individuato e fermato due persone che, insieme a un terzo malfattore riuscito a darsi alla fuga, avevano ingaggiato in strada una violenta rissa per futili motivi; i due, entrambi lievemente feriti, sono stati prima affidati alle cure dei sanitari e poi denunciati. Il titolare dello stabilimento, controllato, è stato multato per il mancato rispetto delle misure di contenimento inerenti il distanziamento sociale, con conseguente temporanea chiusura dell’attività commerciale, mentre altre 8 persone sono state sanzionate per avere consumato bevande alcoliche in strada oltre l’orario consentito. (segue) (Rer)