Ostia: controlli alla movida, un arresto e 6 denunce (2)

- I controlli sono proseguiti anche sul litorale di Fiumicino dove sono stati multati i 5 responsabili di esercizi commerciali di generi alimentari dove sono state rilevate infrazioni sulla tracciabilità degli alimenti, la somministrazione di bevande alcoliche oltre l’orario previsto e la presenza di lavoratori non contrattualizzati: i titolari dovranno versare complessivamente oltre 12.000 euro di multa. Un romano di 20 anni che non si era fermato all’alt dei carabinieri, è stato bloccato al termine di un breve inseguimento. Il giovane, residente a Fiumicino e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per avere tentato di eludere il controllo e sanzionato amministrativamente per guida senza patente. Nella rete dei controlli è caduto anche un 34enne argentino, con precedenti, bloccato dai carabinieri in piena notte all’interno della stazione metropolitana Cristoforo Colombo, all'interno illecitamente perché fuori servizio a quell’ora, e aveva tentato di forzare la porta d’ingresso di un convoglio ferroviario fermo. L’uomo è stato denunciato al Tribunale di Roma. (segue) (Rer)