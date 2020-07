Ostia: controlli alla movida, un arresto e 6 denunce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre ad Ostia i carabinieri hanno denunciato il responsabile di un furto commesso, nelle prime ore della mattina, ai danni di un bar. Il malfattore, un pregiudicato 35enne residente a Nuova Ostia, brandendo un palo stradale aveva spaccato la vetrina esterna dell’esercizio commerciale, impossessandosi di tagliandi gratta e vinci per circa 8.000 euro. Il malfattore, individuato al termine di una fulminea attività investigativa, è stato sorpreso in casa sua con ancora in possesso di tutta la refurtiva, che è stata totalmente recuperata e restituita al legittimo proprietario. È invece finito in manette un romano 43enne. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, dopo avere più volte molestato telefonicamente l’ex compagna, l’ha aspettata sulla strada tentando di avvicinarla. Bloccato dai carabinieri che passavano in zona, l'uomo ha tentato di sottrarsi al controllo con spintoni e minacce; l’uomo è stato, comunque, ammanettato e trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa di essere condotto presso il Tribunale di Roma. (segue) (Rer)