- "Oggi i soldi per la sanità li abbiamo. Il Mes va tolto dal tavolo. Se è vero che gli altri Stati potranno verificare l'attuazione delle nostre riforme, anche l'Italia potrà farlo. Dobbiamo essere bravi a farci valere come Conte ha dimostrato". Lo ha detto il viceministro per lo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, ad "Agorà Estate" su Rai3. (Rin)