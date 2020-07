© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Movimento 5 Stelle, Danilo Toninelli, su Twitter ribadisce la "priorità alla scuola. Grazie a Lucia Azzolina e Laura Castelli in arrivo altri 300 milioni per gli istituti scolastici italiani. Totale - scrive - 6 miliardi da inizio 2020, di cui ben la metà per la ripartenza in sicurezza. Chi critica è lo stesso che fece tagli per 8 miliardi alla scuola", conclude Toninelli. (Rin)