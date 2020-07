Ue: Brunetta (FI), l'Europa ci ha fatto credito, adesso dobbiamo meritarcelo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un accordo fondamentale per il futuro dell'Europa e dell'Italia. Ma un accordo, al di là dei facili entusiasmi iniziali, molto complesso, dettagliato, che impone il rispetto di rigide regole e di un altrettanto rigido calendario di scadenze". Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un editoriale sul "Riformista". "Insomma - prosegue - tante luci apparenti, ma molto probabilmente anche tanti diavoli nei dettagli. È questo il significato più profondo del compromesso raggiunto la notte scorsa dai capi di Stato e di governo, riuniti nel più drammatico Consiglio Europeo della storia europea, con l'intento di trovare una soluzione alla devastante crisi economico e finanziaria che ha colpito il Vecchio Continente per effetto della pandemia. Alla fine, grazie alla determinazione del presidente del Consiglio Charles Michel e della cancelliera tedesca Angela Merkel, e nonostante molti leader europei ci abbiano seriamente messo del loro per far fallire il summit, l'accordo si è trovato", spiega. "Una decisione - aggiunge il deputato azzurro - che consentirà ai paesi della Ue di uscire in maniera auspicabilmente simmetrica e sincronica dalla crisi, e di continuare a giocare tutti nello stesso campo di gioco, evitando ingiustificabili fughe in avanti da parte dei paesi più ricchi e con le finanze pubbliche più in ordine". (segue) (Rin)